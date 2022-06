The Jackbox Party Starter: Quiz startet am 30. Juni mit neuen Funktionen

Autor:, in / The Jackbox Party Starter

The Jackbox Party Starter erscheint am 30. Juni 2022. Dieses neue Paket ist eine Sammlung von drei bestehenden Spielen mit Trivia Murder Party 2, Tee K.O. und Quiplash 3. Der Titel wird auf Steam, PlayStation 4/5, Xbox sowie Nintendo Switch zum Preis von 19,90 Euro erhältlich sein.

Jedes dieser Spiele ist vollständig in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch sowie in Englisch lokalisiert. Für die deutsche Übersetzung der Spiele zeigen sich dabei mit Toneworx Studios die gleichen Leute verantwortlich, die schon an der Lokalisierung von You Don’t Know Jack gearbeitet haben.

Jackbox Games hat außerdem jeden dieser Titel mit neuen Features wie Inhaltsfilterung, Untertitel und Moderatoren-Optionen aktualisiert. Sogar einige der neuesten Einstellungen wie das Scannen von QR-Codes, um einer Sitzung beizutreten, und die Möglichkeit, Teilnehmer aus einem Spiel zu werfen, sind enthalten.