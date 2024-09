The Jackbox Survey Scramble: Neues Umfrage-Ratespiel erscheint im Oktober

Autor:, in / The Jackbox Survey Scramble

Jackbox Games präsentiert The Jackbox Survey Scramble – ein brandneues Party Game, das zum Release vier Spielmodi enthält, die alle auf Umfragen basieren. So erfahren Teilnehmer in typisch schräger Jackbox-Manier, wie die Leute rund um den Globus so ticken.

Wie das Ganze genau funktioniert, können Interessierte schon in Kürze herausfinden. The Jackbox Survey Scramble ist Teil der Steam Spielevorschau (Steam Next Fest) vom 14. bis zum 21. Oktober. Ende Oktober erscheint der Titel dann auch schon auf Steam, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation.

The Jackbox Survey Scramble ist das Party Game für die ganze Familie – dank des eingebauten familienfreundlichen Filters werden unangebrachte Inhalte einfach herausgesiebt. Die vier verschiedenen Spielmodi verändern sich stetig, je nachdem, wie Spieler auf der ganzen Welt auf die Umfragen antworten.

Wer wollte nicht schon mal herausfinden, wie die engsten Freunde, Kollegen, die Familie oder auch der ärgste Feind denken, wenn es um essenzielle Fragen wie „Was ist die süßeste Bezeichnung für Hintern?“ oder „Was ist der beste Sandwichbelag?“ geht?

Die vier Spielmodi von The Jackbox Survey Scramble:

Hochtief : Weißt du, welcher der beliebteste Katzenname ist? Und der unbeliebteste? Tretet in Hochtief gegeneinander an, um die beliebtesten und unbeliebtesten Antworten auf eine Vielzahl an Fragen zu finden. Die Rankings werden euch garantiert überraschen! Stellt sich heraus, dass ziemlich viele Leute ihrer Katze den Namen Frank gegeben haben. Bitte schön – den Tipp geben wir euch gratis

: Weißt du, welcher der beliebteste Katzenname ist? Und der unbeliebteste? Tretet in Hochtief gegeneinander an, um die beliebtesten und unbeliebtesten Antworten auf eine Vielzahl an Fragen zu finden. Die Rankings werden euch garantiert überraschen! Stellt sich heraus, dass ziemlich viele Leute ihrer Katze den Namen Frank gegeben haben. Bitte schön – den Tipp geben wir euch gratis Schnell-Schnell : Im rasanten Schnell-Schnell-Modus musst du auf Zack sein und auf dein Bauchgefühl vertrauen, um so schnell es geht, möglichst viele Antworten auf der Liste zu erraten. In diesem Wettlauf gegen die Zeit ist jeder auf sich gestellt! In jeder Runde sind mehr Punkte zu ergattern und der Einsatz steigt kontinuierlich! Wirst du mit dem Druck fertig?

: Im rasanten Schnell-Schnell-Modus musst du auf Zack sein und auf dein Bauchgefühl vertrauen, um so schnell es geht, möglichst viele Antworten auf der Liste zu erraten. In diesem Wettlauf gegen die Zeit ist jeder auf sich gestellt! In jeder Runde sind mehr Punkte zu ergattern und der Einsatz steigt kontinuierlich! Wirst du mit dem Druck fertig? Kästen : Zwei Teams wetteifern darum, drei Kästen in einer Reihe auf dem Raster für sich zu beanspruchen. Erratet die Antworten und setzt sie auf die entsprechenden Kästen: Welche Antworten waren am beliebtesten, welche nur semi-beliebt und welche wurden von fast niemandem genannt? Wir garantieren euch: Eine hitzigere Debatte über die hottesten fiktiven Figuren habt ihr euch noch nie geliefert!

: Zwei Teams wetteifern darum, drei Kästen in einer Reihe auf dem Raster für sich zu beanspruchen. Erratet die Antworten und setzt sie auf die entsprechenden Kästen: Welche Antworten waren am beliebtesten, welche nur semi-beliebt und welche wurden von fast niemandem genannt? Wir garantieren euch: Eine hitzigere Debatte über die hottesten fiktiven Figuren habt ihr euch noch nie geliefert! Bounce: Bei Bounce steuern zwei Teams einen Pong-Schläger, der auf einer Skala von „am beliebtesten“ zu „am wenigsten beliebt“ liegt. Arbeite mit deinem Team zusammen, um eine Antwort zu erraten, die den Schläger an die richtige Stelle bewegt, um den aufspringenden Ball abzufangen und deine Gegner:innen daran zu hindern, einen Punkt zu erzielen! Aber Vorsicht! Mit jeder Antwort wird der Ball schneller!

The Jackbox Survey Scramble enthält zum Release vier Spielmodi. Weitere Modi folgen noch vor Jahresende in einem kostenlosen Update.

Ab sofort kann The Jackbox Survey Scramble auf die Wunschliste gesetzt werden. Der Titel erscheint Ende Oktober für 9,99 € auf allen wichtigen Plattformen, darunter Steam, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation. Das Spiel ist zum Launch komplett auf Deutsch lokalisiert.

Einen Ankündigungstrailer gibt es natürlich auch: