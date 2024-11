The Jackbox Survey Scramble: Zwei neue Spielmodi in Kürze

Autor:, in / The Jackbox Survey Scramble

The Jackbox Survey Scramble: Gratis-Update mit zwei neuen Spielmodi noch in diesem Jahr.

The Jackbox Survey Scramble bekommt noch in diesem Jahr zwei zusätzliche Spielmodi von Entwickler Jackbox Games spendiert! Damit stehen Spieler bald insgesamt sechs Spielmodi zur Auswahl. Und das Beste: Das Update ist komplett kostenlos! Was haben sich die Party-Game-Expert von Jackbox Games diesmal ausgedacht?

Das sind die zwei in Kürze erscheinenden Modi in The Jackbox Survey Scramble:

Sprint: Das Rennen ist eröffnet! Du trittst gegen deine Mitspieler an: Finde die beliebteste Antwort aus einer Reihe von Optionen unserer riesigen Listen, um weiterzukommen. Verdopple deinen Einsatz für zusätzlichen Fortschritt (oder eine größere Bestrafung), schicke deinen Gegenspieler zusätzliche Optionen, um sie zu verlangsamen, und orientiere dich an der öffentlichen Meinung, um unterwegs zur Ziellinie zu überholen.

Mutproben: Bestimme die Einsätze deiner Mitspieler! Du bestimmst, ob ein:e Kontrahent:in etwas erraten muss, das weiter oben oder weiter unten auf der Liste steht als das, was gerade aufgedeckt wurde. Stelle sie vor eine fast unmögliche Herausforderung… aber sei auch darauf gefasst, dass sie eventuell richtig liegen und jede Menge Punkte kassieren. Nachdem du eine Aufgabe erfüllt hast, drehst du dich einfach um und lässt den bzw. die nächste:n Spieler:in zittern!

Genau wie das Basisspiel werden die zusätzlichen Spielmodi auf Französisch, Italienisch, Deutsch, kastilischem und lateinamerikanischem Spanisch sowie brasilianischem Portugiesisch verfügbar sein.

The Jackbox Survey Scramble ist das Party Game für die ganze Familie – dank des eingebauten familienfreundlichen Filters werden unangebrachte Inhalte einfach herausgesiebt.

Die verschiedenen Spielmodi verändern sich stetig, je nachdem, wie Spieler auf der ganzen Welt auf die Umfragen antworten. Wer wollte nicht schon mal herausfinden, wie die engsten Freund, Kolleg, die Familie oder auch der ärgste Feind denken, wenn es um essenzielle Fragen wie „Was ist die süßeste Bezeichnung für Hintern?“ oder „Was ist der beste Sandwichbelag?“ geht?

Wie gespielt wird? Ganz einfach mit Smartphone oder Tablet – ein extra Controller wird nicht benötigt. Survey Scramble unterstützt wie die anderen Spiele von Jackbox Games zwei bis acht Spieler und bis zu 10.000 Zuschauer. Der Titel ist vollständig auf Deutsch lokalisiert. Die englische Originalfassung ist selbstverständlich ebenfalls enthalten.

The Jackbox Survey Scramble ist für 9,99 € auf allen wichtigen Plattformen, darunter Steam (PC/Mac/Linux), Epic Games Store, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox sowie Amazon Fire TV und Apple TV erhältlich. Das Spiel ist komplett auf Deutsch lokalisiert.