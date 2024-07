The Karate Kid: Street Rumble: Weitere Details frisch aufgetragen und poliert

Macht euch bereit für den Wax On! Erlebt die originale Karate-Kid-Trilogie in Pixel-Art-Retro-Pracht in The Karate Kid: Street Rumble, das am 20. September 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erscheint.

Kämpft gegen die Feinde von Miyagi-Do Karate in diesem actiongeladenen Beat ‚em up mit Solospiel und lokalem Koop für bis zu vier Spieler!

The Karate Kid: Street Rumble spielt an den kultigen Schauplätzen der ersten drei klassischen Karate-Kid-Filme und lässt euch aus dem Dojo in die Straßen des San Fernando Valley und Okinawa der 1980er Jahre eintauchen.

Kämpft gegen Wellen von herausfordernden Gegnern in diesem rasanten, seitwärts scrollenden Beat ‚em up-Abenteuer, das mit farbenfroher Pixel-Art-Grafik und Chiptune-Musik zum Leben erweckt wird.

Spielt als Daniel LaRusso, Mr. Miyagi, Ali Mills und Kumiko und nehmt es mit Johnny Lawrence, John Kreese, Terry Silver und anderen auf, um die Vorherrschaft über das Miyagi-Do Karate für immer zu sichern.

Meistert intensive Martial-Arts-Kämpfe in frenetischen Schlägereien, die von kultigen Arcade-Beat ‚em ups inspiriert sind.

Features

Erlebt die Abenteuer der originalen The Karate Kid-Trilogie wie nie zuvor, während ihr euch den Herausforderungen von Cobra Kai und anderen Gegnern stellt. Kämpft euch durch 12 von den Filmen inspirierte Levels, darunter Topanga Beach, West Valley High, Cobra Kai Dojo, das All Valley Tournament und mehr! Retro-inspirierte Action: Kämpft euch durch eine atemberaubende Pixel-Art-Welt, die eine Hommage an das goldene Zeitalter der 16-Bit-Spiele ist. Taucht ein in die 80er Jahre mit einem Chiptune-Soundtrack, der den Geist dieser Ära einfängt.

Tritt in 12 intensiven Levels gegen legendäre Schurken wie Johnny Lawrence, John Kreese, Terry Silver und andere furchterregende Gegner an. Karate Co-op: Kämpft zusammen mit euren Freunden im lokalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler als Daniel Russo, Mr. Miyagi, Kumiko oder Ali Mills!