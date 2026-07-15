The King is Watching: Roguelite-Königreich öffnet Ende Juli seine Pforten auf Konsolen

Nach dem erfolgreichen PC-Start mit über 600.000 verkauften Exemplaren bringt Entwickler Hypnohead gemeinsam mit Publisher tinyBuild den Roguelite-Kingdom-Builder The King is Watching nun auch auf Konsolen.

The King is Watching erscheint am 29. Juli für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Im Spiel übernehmen Spieler die Rolle eines Königs, dessen Untertanen nur dann arbeiten, wenn sie unter seiner direkten Beobachtung stehen. Ob Felder bestellt, Rohstoffe verarbeitet oder Produktionsketten betrieben werden – sobald der Herrscher den Blick abwendet, stellen die Bewohner ihre Arbeit ein.

Im Verlauf des Spiels lassen sich verschiedene Könige freischalten, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten verfügen. Während König Leo der Weise neue Baupläne bereitstellt, nutzt König Spellus mächtige Kristallmagie. König Alucard wiederum kann gefallene Soldaten als Untote zurück auf das Schlachtfeld schicken.

Jeder Durchlauf konfrontiert Spieler mit neuen Bossgegnern – von Goblin-Anführern bis hin zu Drachen. Unterschiedliche Baupläne, Zauber und Artefakte sorgen dabei für abwechslungsreiche Strategien, während steigende Bedrohungsstufen den Schwierigkeitsgrad weiter erhöhen.

Laut Entwickler Hypnohead soll die Konsolenversion das vollständige Spielerlebnis der PC-Version bieten und unter anderem auf Deutsch sowie zahlreichen weiteren Sprachen verfügbar sein.