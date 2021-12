The King of Fighters XV: Brandneuer Trailer enthüllt neuen Charakter Maxima

Autor:, in / The King of Fighters XV

Ein brandneuer Trailer zu The King of Fighters XV enthüllt jetzt den neuen Charakter Maxima.

Das Roster an Kämpfern und Kämpferinnen wächst in The King of Fighters XV weiter an.

Jetzt wurde für das Prügelspiel mit Maxima der 37. Teilnehmer in einem Trailer enthüllt.

Das von SNK Playmore entwickelte The King of Fighters XV wird am 16. Februar 2022 von Publisher Koch Media für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.