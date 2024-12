The King of Fighters XV: Charakter Breakdown-Video mit Mature

Autor:, in / The King of Fighters XV

Wie wir bereits berichtet haben, wurde für The King of Fighters XV ein neuer Kämpfer-DLC mit Mature und Vice enthüllt. Nun wird euch Mature in einem neuen Charakter-Breakdown-Video genauer vorgestellt.

Mature, eine langjährige Kämpferin der King of Fighters-Serie, kehrt als DLC-Charakter in The King of Fighters XV zurück. Ihre Bewegungen zeichnen sich durch Schnelligkeit und Präzision aus, wobei sie ihre charakteristischen Krallenangriffe einsetzt.

Mature ist bekannt für ihre elegante und tödliche Kampftechnik, die sowohl Nah- als auch Fernangriffe umfasst. Mature ist eine grausame Schönheit, die schnell und geschmeidig in die Offensive geht und ihre Gegner mit rasiermesserscharfen Klingen aufschlitzt.

Der DLC erscheint am 12. Dezember für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store). Den Trailer gibt es hier: