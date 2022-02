The King of Fighters XV: Das Jahr 2022 bringt insgesamt 12 zusätzliche Charaktere

Autor:, in / The King of Fighters XV

SNK Corporation, die Macher von The King of Fighters XV (KOF XV), kündigen die kommenden DLC-Charaktere für das Kampfspiel-Phänomen an. Insgesamt wird es im Laufe dieses Jahres 12 zusätzliche Charaktere geben, nachdem der Titel am 17. Februar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam und im Epic Games Store erschienen ist.

Die erste Welle von Kämpfern ist Team 1 (Team GAROU) und erscheint im März, während die zweite Welle Team 2 (Team SOUTH TOWN) im Mai veröffentlicht wird. Im Sommer folgt dann Team 3 und im Herbst schließlich Team 4. Jedes Team besteht aus drei Kämpfern, also steigt die Gesamtzahl der Kämpfer in The King of Fighters XV im Laufe des Jahres von anfänglichen 39 auf sage und schreibe 51 schlagkräftige Charaktere.

Der Enthüllungs-Trailer kann hier angesehen werden:

Team 1 (Team GAROU) startet im März 2022 und besteht aus ROCK HOWARD, B. JENET und GATO aus dem Smash-Hit GAROU: MARK OF THE WOLVES.

ROCK HOWARD

Obwohl er der Sohn des gefürchteten Geese Howard ist, wurde dieser junge Kämpfer mit einer komplizierten Vergangenheit von Terry Bogard aufgezogen. Rock ist ein wahres Wunderkind, wenn es ums Kämpfen geht, und hat gelernt, die von seinem Vater und seinem Stiefvater überlieferten Kampfstile anzuwenden. B. JENET überredet ihn, in diesem KOF dem Team GAROU beizutreten.

GATO

Dieser eiskalte und kalkulierte Meisterkämpfer hebt sich immer von der Masse ab. Nachdem seine Mutter durch die Hand seines Vaters starb, zog er aus, um Rache zu üben. Obwohl er seinen eigenen Weg gehen will, konnte B. JENET ihn überzeugen, dem Team beizutreten, da sie Informationen über den Aufenthaltsort seines Vaters hat.

JENET

JENET ist die Anführerin einer Piratenbande, die als „Lillien Knights“ bekannt ist, und hat schon jeden Winkel der Welt bereist. Als Tochter der Behrn-Familie, eines einflussreichen internationalen Kartells, wurde sie ihres luxuriösen, aber langweiligen Lebens überdrüssig und lief davon, um die „Lillien Knights“ zu gründen. Nach den turbulenten Ereignissen im letzten KOF hat B. JENET den Verdacht, dass das Schlimmste noch nicht vorbei ist und sie will sich diesem KOF anschließen, um zu sehen, was auf sie zukommt.

Team 2 (Team SOUTH TOWN) wird im Mai 2022 an den Start gehen und die Charaktere GEESE HOWARD, BILLY KANE und RYUJI YAMAZAKI aus der weltberühmten FATAL FURY-Serie enthalten.

Team 3 für The King of Fighters XVXV wird im Sommer erscheinen, während Team 4 im Herbst 2022 veröffentlicht wird. Die Charaktere dieser Teams werden in naher Zukunft enthüllt werden.

Editionen/Preise:

The King of Fighters XV Standard Edition (Physische und digitale Version)

Hauptspiel /€59.99

The King of Fighters XV Day One Edition (Exklusiv als physische Version)

Hauptspiel + DLC-Kostüm Terry „Garou: Mark of the Wolves” /€59.99

The King of Fighters XV Omega Edition (Exklusiv als physische Version)

Hauptspiel + Team Pass 1 + 119-seitiges Artbook, spezielles Slipcase, Soundtrack auf 2 CDs, 3 Lithographien + Team Pass 1 (6 DLC-Charaktere) + DLC-Kostüm Terry „Garou: Mark of the Wolves” + DLC-Kostüm Classic Leona / €89.99

The King of Fighters XV Digital Deluxe Edition

Hauptspiel + 3 Tage Early-Access + KOF XV Team Pass 1 (6 DLC-Charaktere)/ €84.99

KOF XV Team Pass 1

KOF XV DLC Charaktere „Team GAROU“ + „Team SOUTH TOWN“ (6 DLC-Charaktere)/ €29.99

KOF XV DLC-Charaktere „Team GAROU“

3 DLC-Charaktere(1 Team)/ €15.99

KOF XV DLC-Charaktere „Team SOUTH TOWN“

3 DLC-Charaktere(1 Team)/ €15.99