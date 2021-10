The King of Fighters XV: K‘, Isla und mehr von der Tokyo Game Show

Autor:, in / The King of Fighters XV

The King of Fighters XV zeigt sich auf der Tokyo Game Show 2021 und hat neue Charaktere mitgebracht.

The King of Fighters XV hatte einen Gastauftritt auf der Online Tokyo Game Show und präsentiert neue Charaktere: ISLA und K‘. Im „Fighting Game Café Hamejun“ wird es eine spezielle KOF-XV-Show geben, in der KOF-Entwickler und Top-Spieler zusammen mit den Fan-Lieblingen Hameko und Jun Utahiroba den neuen Charakter ISLA vorstellen und einen ersten Blick auf das KOF-XV-Gameplay werfen.

Die Show wurde am 30. September um 6:00 Uhr MEZ auf dem offiziellen YouTube-Kanal von SNK gezeigt und kann hier noch einmal angesehen werden:

ISLA: Ein brandneuer Charakter in KOF XV mit ähnlichen Kräften wie ihre Rivalin Shun’ei.

K‘: Ein modifizierter Mensch mit transplantierten Genen von Kyo Kusanagi und mit einer Persönlichkeit, die eine Mischung aus Introvertiertheit und absoluter Direktheit ist. Er hat die Fähigkeit, Feuer zu manipulieren und kämpft, um seine verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen.

The King of Fighters XV erscheint am 17. Februar 2022.