The King of Fighters XV: Kampfspiel auf das erste Quartal 2022 verschoben

Aufgrund der anhaltenden Pandemie vermeldet SNK CORPORATION die Veröffentlichung von The King of Fighters XV für das erste Quartal 2022.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie und der daraus angespannten Lage, gab der Entwickler SNK CORPORATION die Verschiebung des Kampfspiels The King of Fighters XV von 2021 auf einen geplanten Veröffentlichungszeitraum im ersten Quartal 2022 bekannt.

Die steigenden Fälle in Japan haben laut The Kinf of Fighters XV Produzent Yasuyuki Oda die Entwicklung so stark beeinträchtigt, dass in letzter Konsequenz die Entscheidung zum Erhalt der Qualität ihres Kampfspiels getroffen werden musste.

Damit eure Vorfreude nicht getrübt wird, könnt ihr zu hier The King of Fighters sämtliche News und Trailer sehen.