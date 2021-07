The King of Fighters XV: Koch Media und SNK Corporation geben Partnerschaft bekannt

Autor:, in / The King of Fighters XV

Koch Media und die SNK Corporation gehen Partnerschaft für die Veröffentlichung von The King of Fighters XV ein.

Koch Media, ein führender globaler Publishing-Partner, und die SNK Corporation, der japanische Entwickler und Publisher von Videospielen, geben ihre Partnerschaft für die bevorstehende Veröffentlichung von The King of Fighters XV, dem neuesten Teil des renommierten Kampfspiel-Franchise, bekannt.

The King of Fighters XV wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam und im Epic Game Store erscheinen.

Die King-of-Fighters-Serie meldet sich sechs Jahre nach der Veröffentlichung von KOF XIV mit einer großartigen Fortsetzung zurück, die dem kämpferischen Erbe, welche das Franchise seit ihrer ersten Veröffentlichung im Jahr 1994 trägt, zweifellos gerecht wird.

Stephan Schmidt, Director Global Partner Publishing bei Koch Media, fügt hinzu: „Es ist großartig, wieder mit SNK zusammenzuarbeiten, und wir werden sie mit unseren lokalen Publishing-Büros auf der ganzen Welt nach allen Kräften unterstützen. Es ist dabei besonders aufregend, an einem so legendären Kampfspiel-Franchise arbeiten zu können. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam Großes für die digitale und physische Veröffentlichung dieses Titels erreichen werden.“

Seit der ursprünglichen Ankündigung von The King of Fighters XV haben die Fans weltweit jeden nach und nach angekündigten Charakter gefeiert. Koch Media und SNK werden The King of Fighters XV zum Erfolg verhelfen, sodass der neueste Titel den Weg in eine neue Zukunft von Kampfspielen ebnen wird.