The King of Fighters XV: Kula Diamond in neuem Trailer vorgestellt

Im neuen Trailer zu The King of Fighters XV wird Kula Diamond als neue Kämpferin vorgestellt.

Entwickler SNK hat den neuesten Charakter-Trailer für The King of Fighters XV veröffentlicht, der den 38. Charakter zeigt. Kula Diamond, die „Ice Doll“, die zuerst in The King of Fighters 2000 auftauchte und nun mit Krohnen und Ángel zum Team Krohnen gehört.

Da sie als Gegenspielerin von K‘ gedacht ist, setzt Kula viele der gleichen Kampftechniken ein. Ihre Hauptkraft ist die Kryokinese, die es ihr ermöglicht, Eis zu kontrollieren und als Waffe einzusetzen. Dies zeigt sich in einer Reihe von Techniken, vom Eisatem bis zum Beschuss eines Gegners mit Eiskristallen. Kula kann auch Eisstacheln in ihren Händen erzeugen und die Luft einfrieren, um Gegner in der Luft anzugreifen.

Hier könnt ihr Kula Diamond im neuen Trailer zu The King of Fighters XV sehen:

The King of Fighters XV wird am 17. Februar 2022 für Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheinen. Das Spiel startet mit 39 Charakteren, ein weiterer wird noch vor der Veröffentlichung enthüllt. Sechs weitere Charaktere werden später als DLC hinzugefügt.