The King of Fighters XV: Mature und Vice im neuen Kämpfer-DLC

The King of Fighters XV präsentiert einen neuen Trailer zum Kämpfer-DLC mit Matpre und Vice.

Im Dezember 2024 werden die beliebten Charaktere Mature und Vice als spezielle DLC-Kämpfer in The King of Fighters XV eingeführt. Diese Ankündigung erfolgte während der EVO 2024, begleitet von einem Trailer, der die Rückkehr der beiden Kämpferinnen zeigt.

Nun wurde bekannt gegeben, dass der DLC am 12. Dezember für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store) erscheinen wird.

Den Trailer gibt es hier zu sehen:

MATURE

Mature war einest Teil der Hakkesshu, einer achtköpfigen Gruppe von fanatischen Akolyten von Orochi, die seine Wiederauferstehung planten. Sie ist eine grausame Schönheit, die schnell und geschmeidig in die Offensive geht und ihre Gegner mit rasiermesserscharfen Klingen aufschlitzt. In ihrer kaltherzigen Selbstbeherrschung stellt sie das exakte Gegenteil von Vice dar.

VICE

Wie Mature war Vice einst Teil der Hakkesshu. Auf den ersten Blick wirkt sie zerbrechlich, ist jedoch in Wahrheit brutal und rücksichtlos. Das kommt auch in ihrem Kampfstil zum Ausdruck, der sich durch unkontrollierte Stärke und brutale Würfe auszeichnet. Vice ist von Iori Yagami fasziniert, da er das Blut von Orochi in sich trägt.

Wer KOF XV zum ersten Mal spielen möchte, hat ab dem 12. Dezember zudem mit der KOF XV Ultimate Edition die Möglichkeit, sich alle 61 Kämpfer auf einen Schlag zu sichern. Die digitale Edition enthält das Hauptspiel sowie alle 20 DLC-Charaktere.