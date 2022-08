The King of Fighters XV: Neuer DLC und Crossplay angekündigt

Autor:, in / The King of Fighters XV

Neues DLC-Team für The King of Fighters XV erhältlich. Team Awakened Orochi erscheint heute, das Team Samurai folgt im Herbst!

Im Rahmen der EVO 2022 hat SNK einige Neuigkeiten zu The King of Fighters XV bekannt gegeben. Das DLC-Team Awakened Orochi erscheint heute, ein weiteres folgt im Herbst.

Orochi Yashiro, Orochi Shermie und Orochi Chris sind drei Charaktere, die in KOF ’97 im Schatten arbeiteten, um Orochi wiederzubeleben. Jetzt sind sie wieder zurück als Team Awakened Orochi in The King of Fighters XV.

Ihre Fähigkeiten gibt es im Trailer zu sehen:

Das Team ist jedoch nicht der einzige Neuzugang im Lineup von KOF XV, das im Rahmen der EVO 2022 angekündigt wurde. Im Herbst 2022 tritt auch Team Samurai dem Spiel bei. Haohmaru, Nakoruru und Darli Dagger aus SNKs beliebtem Fighting Game Samurai Shodown werden Teil von KOF XV.

Die nächste Saison der KOF XV DLCs startet 2023 mit den klassischen Fanlieblingen Shingo Yabuki und Kim Kaphwan. Zudem wird es das langerwartete Crossplay geben. Insgesamt gibt es in der laufenden Saison 13 DLC-Charaktere, zusätzlich zu den 39 Starter-Charakteren. Zu diesen stoßen noch einige unangekündigte Charaktere in der nächsten Saison.