The King of Fighters XV: Neuer Trailer stellt Peitschenkämpferin Whip vor

Autor:, in / The King of Fighters XV

Ein neuer Trailer zum Prügelspiel The King of Fighters XV stellt die Peitschenkämpferin Whip vor.

SNK hat einen neuen Trailer zum Prügelspiel The King of Fighters XV veröffentlicht, der die Kämpferin Whip vorstellt. Bei der agilen Soldatin, welche mit echtem Namen Seirah heißt und die große Schwester des Kämpfers K’ ist, handelt es sich um ein echtes Urgestein der Serie. Erstmals war sie in King of Fighters ‘99 vertreten.

Whip kann vor allem im Kampf auf Distanz mit ihrer namengebenden Peitsche und den damit verbundenen, spektakulären Peitschen-Kombinationen auftrumpfen.