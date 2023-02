The King of Fighters XV: SNK und KOF XV sind bei der EVO Japan vertreten

Autor:, in / The King of Fighters XV

SNK hat heute angekündigt, dass das Unternehmen mit einem eigenen Stand auf der EVO Japan 2023 vertreten sein wird. Die Veranstaltung findet vom 31. März bis zum 2. April 2023 im Tokyo Big Sight statt. The King of Fighters XV ist einer der Hauptturniertitel der EVO Japan, die an den ersten beiden Tagen kostenlos ist Am SNK-Stand werden offizielle SNK-Nebenturniere und exklusive Gegenstände angeboten. Weitere Informationen zur EVO Japan 2023 gibt es auf der offiziellen Website.

Auf der EVO Japan 2023 wird KOF XV als Hauptturniertitel gespielt. Die Anmeldungen sind nun für alle Spieler offen, die mitmachen möchten. Die Anmeldung ist kostenlos und endet am 28. Februar 2023.

Alle Teilnehmer des EVO Japan 2023 KOF XV-Turniers erhalten ein kostenloses KOF XV-T-Shirt. Dieses können Spieler am 31. März am SNK-Stand abholen. Dafür müssen sie nur ihren KOF XV-Turnierpass vorzeigen und ihren Namen am SNK-Stand eintragen. Das T-Shirt ist auf ein Exemplar pro Person begrenzt und in den Größen M bis XXL erhältlich. Der Vorrat ist begrenzt.

Der Gewinner des Turniers erhält eine Einladung zur SNK World Championship 2023 (SWC 2023). Die SWC 2023 wird von SNK im Frühjahr 2024 ausgerichtet und wird den weltbesten KOF XV-Spieler ermitteln. Weitere Informationen über die SWC 2023 werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Im Rahmen der offiziellen SNK-Turniere können Spieler in vier legendären Kampfspielen gegeneinander antreten. Fans können ihre Fähigkeiten in KOF ’98 UM FE, Samurai Shodown, Garou: Mark of the Wolves und Fatal Fury Special am SNK-Stand unter Beweis stellen. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Pro Spiel können 64 Spieler teilnehmen, die Turniere werden im Doppelausscheidungsmodus ausgetragen und finden zu den folgenden Zeiten statt:

Zeiten:

Freitag, 31. 03.2023; 10:00 JST – KOF ’98 UM FE

Freitag, 31. 03.2023 16:00 JST – Samurai Shodown

Samstag, 01. 04.2023 10:00 JST – Garou: Mark of the Wolves

Samstag, 01. 04.2023 16:00 JST – Fatal Fury Special

Gewinne:

1. Platz ¥100,000;

2. Platz ¥50,000;

3. Platz ¥20,000

Die ersten eintausend Besucher, die am 1. April den SNK-Stand aufsuchen, erhalten ein kostenloses KOF XV-Poster. Es zeigt ein spezielles Kunstwerk von Tomohiro Nakata, dem Hauptdesigner des Spiels. Am 2. April wird eine Spielecke eingerichtet, in der die Fans zu den ersten gehören, die Kim Kaphwan, den zweiten DLC-Charakter der zweiten Saison von KOF XV, spielen können. Sie bekommen einen ersten Eindruck vom Taekwondo-Meister und Champion der Gerechtigkeit, bevor er im Frühjahr 2023 veröffentlicht wird. Die ersten eintausend Besucher des SNK-Standes am 2. April erhalten außerdem eine kostenlose KOF XV-Mappe mit besonderem Artwork von Tomohiro Nakata.