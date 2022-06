The King of Fighters XV: Team Awakened Orochi vorgestellt

Autor:, in / The King of Fighters XV

SNK hat heute bekannt gegeben, dass das DLC-Team Awakened Orochi im August Teil von The King Of Fighters XV wird.

Die DLC-Charaktere Orochi Shermie, Orochi Yashiro und Orochi Chris stürzen sich in den Kampf. Die drei Charaktere arbeiteten in KOF ’97 im Geheimen daran, Orochi wiederzubeleben. Jetzt kehren sie als Team Awakened Orochi zu KOF XV zurück.

Der Trailer zum neuen Team ist hier zu sehen:

Dieses Jahr gibt es 13 DLC-Charaktere, wodurch Spieler zwischen insgesamt 52 spielbaren Kämpfern entscheiden können. Neben Team Garou (drei Charaktere), Omega Rugal und Team South Town (drei Charaktere), die bereits verfügbar sind, wird im August 2022 Team Awakened Orochi hinzugefügt. Zudem gibt es noch die 39 Kämpfer des Hauptspiels.

The King Of Fighters XV erschien am 17. Februar 2022 für PlayStation, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store. Das Spiel ist in verschiedenen Editionen erhältlich. Die Deluxe Edition enthält den KOF XV Team Pass 1 mit den ersten sechs DLC-Charakteren.