The Knightling: Fantasy-Action-Adventure enthüllt

Autor:, in / The Knightling

Image: Saber Interactive Inc

Mit The Knightling wurde ein neues Fantasy-Action-Adventure enthüllt.

Saber Interactive kündigt The Knightling an, ein neues Fantasy-Action-Adventure, das eine Mischung aus Erkundung, Quests, Kampf und Jump’n’Run in einer halboffenen Welt bietet.

Als Sir Lionstone, der legendäre Beschützer der großen Stadt Clesseia, auf mysteriöse Weise verschwindet, liegt es an seinem tapferen Ritterling, seinen magischen Schild zu nehmen, der Held zu werden, den das Volk braucht, und Sir Lionstone zu finden, bevor es zu spät ist.

Erforscht die bezaubernden Länder von Clesseia, kämpft gegen Monster und Banditen, lüftet die lang verlorenen Geheimnisse des Reiches und entdeckt die außergewöhnlichen Kräfte von Sir Lionstones mächtigem Schild. Wer sagt denn, dass man ein Schwert braucht, um den Tag zu retten?

Hier gibt es den Trailer zum Spiel zu sehen:

Entwickelt von Twirlbound, dem talentierten Indie-Studio hinter dem preisgekrönten Pine, ist The Knightling eine fesselnde Geschichte über Mut und Magie, die im Jahr 2025 für PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheint.