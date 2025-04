The Knightling: Wächter schleudert magisches Schild im August

Autor:, in / The Knightling

Rutscht, gleitet, schlagt und rast in einer magischen Fantasiewelt auf PC und Konsolen, wenn The Knightling im August erscheint.

Saber Interactive und der Indie-Entwickler Twirlbound laden euch ein, einen neuen Blick auf The Knightling zu werfen, das kommende Fantasy-Action-Adventure über einen kleinen Helden mit einem GROSSEN Schild, mit einem neuen Trailer, der heute während des Galaxies Gaming Showcase vorgestellt wurde.

Seht euch die aufregende Mischung aus Erkundung, Quests, Kampf und Jump’n’Run an, die euch erwartet, wenn The Knightling am 28. August 2025 für PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheint.

Als der legendäre Wächter von Clesseia, Sir Lionstone, auf mysteriöse Weise verschwindet, liegt es an seinem mutigen Knappen, seinen magischen Schild zu nehmen, die vielen Regionen des Reiches zu bereisen und der Held zu werden, den das Volk braucht.

Im heutigen neuen Trailer seht ihr, wie schnell und fähig euch euer Schild im Kampf, bei der Bewegung, bei der Erkundung und vielem mehr dienen wird.

Schaltet die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Sir Lionstones treuem Bollwerk frei, um den Tag zu retten. Blockt, schlagt und pariert Feinde in actiongeladenen Kämpfen gegen mächtige Monster und Banditen, springt, rutscht, rennt und gleitet über das Land, um neue Orte zu entdecken und gewaltige Plattform-Herausforderungen zu meistern.