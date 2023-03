The Lamplighters League: Rundenbasiertes Abenteuer erscheint im Xbox Game Pass

Autor:, in / The Lamplighters League

Das rundenbasierte Abenteuer The Lamplighters League führt nicht nur Abonnenten des Xbox Game Pass an spannende Orte.

Paradox Interactive kündigt heute The Lamplighters League an, ein strategisches und rundenbasiertes Abenteuer, das in einer alternativen Version der 1930er Jahre angesiedelt ist.

Entwickelt von Harebrained Schemes, schleichen, stehlen und schießen sich Spieler in „Die Liga der Erleuchteten“ durch eine Welt mit spannenden Orten.

Offizielle Beschreibung

Schleicht, stehlt und schießt euch in The Lamplighters League durch eine Welt voller Abenteuer! Reist durch eine Vielzahl aufregender Schauplätze auf der ganzen Welt und überlistet eure Feinde in strategischen rundenbasierten Kämpfen – und wenn ihr eure Karten richtig ausspielt, rettet ihr vielleicht sogar die Welt.

Harebrained Schemes, die Schöpfer der Shadowrun-Trilogie und von BATTLETECH, bringen euch eine völlig neue Welt, die in den 1930er Jahren angesiedelt ist und in der ein tyrannischer Kult namens der Verbannte Hof an der Schwelle zur Weltherrschaft steht. Jahrtausendelang war alles, was zwischen dieser finsteren Kabale und ihren Plänen stand, eine Gruppe heldenhafter Gelehrter, bekannt als die Lamplighters League.

Leider sind die besten der besten Gelehrten nicht mehr dabei, also müssen jetzt die besten der schlechtesten Gelehrten ran.

Rekrutiert ein Team von Außenseitern und Schurken mit einzigartigen Fähigkeiten und unvergesslichen Persönlichkeiten und jagt den Verbannten Hof bis ans Ende der Welt in einer Mischung aus Echtzeit-Infiltration, rundenbasierten taktischen Kämpfen und einer charaktergesteuerten Geschichte voller Abenteuer und Intrigen.

The Lamplighters League erscheint 2023 für Xbox Series X|S inklusive Xbox Game Pass (Konsole, Cloud und PC) sowie Steam und Epic Games Store.

Schaut euch den Ankündigungs-Trailer sowie einen ersten Trailer mit Gameplay an: