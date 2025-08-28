The Last Caretaker: Brandneuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

2 Autor: , in News / The Last Caretaker
Image: Channel37

Zu The Last Caretaker wurde ein brandneuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. Schaut euch die Action gleich hier an!

The Last Caretaker spielt in einer riesigen Ozeanwelt und hat die Aufgabe, die Menschheit zu retten, indem es menschliche Samen findet und nährt, bevor es sie in den Weltraum schießt, wo die restlichen Menschen leben.

The Last Caretaker bietet ein modulares Crafting-System und ressourcenbasierte Kämpfe mit unvergleichlicher Tiefe und soll 2025 im Early Access veröffentlicht werden.

Jetzt wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt:

2 Kommentare

  Maja 293195 XP | 28.08.2025 - 09:47 Uhr

    Gegner erinnern mich an die Flood von Halo, mochte die Sequenzen bei Halo schon nicht und soll hier ein ganzes Spiel gegen solche Gegner zocken 😅

