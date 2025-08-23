The Last Caretaker: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Entdeckt Geheimnisse einer verlassenen Welt im neuen Trailer zu The Last Caretaker.

The Last Caretaker ist ein Ego-Survival-Shooter, der 2025 für PC erscheint und zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Konsolenversion erhalten soll.

Ein brandneuer Trailer auf der von der Gamescom zeigte jede Menge Crafting und kampfbetontes Gameplay in dieser trostlosen Welt.

Das First-Person-Survival-Action-Adventure entführt euch in eine riesige, unerforschte Meereswelt, in der die Überreste der Vergangenheit in den Wellen schwimmen und die Zukunft der Menschheit in den Händen eines einzigen Wächters liegt.