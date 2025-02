The Last Caretaker: Unerforschte Meereswelt voller Geheimnisse

Autor:, in / The Last Caretaker

Eine unerforschte Meereswelt voller Geheimnisse aus der Vergangenheit wird in The Last Caretaker erkundet.

Channel37 – ein unabhängiges finnisches Studio, das von Branchenveteranen gegründet wurde – hat seinen ersten Titel, The Last Caretaker, enthüllt.

Dieses First-Person-Survival-Action-Adventure entführt die Spieler in eine riesige, unerforschte Meereswelt, in der die Überreste der Vergangenheit in den Wellen schwimmen und die Zukunft der Menschheit in den Händen eines einzigen Wächters liegt.

The Last Caretaker lädt die Spieler dazu ein, die Geheimnisse dieser veränderten Welt zu erforschen, zu bauen und aufzudecken, wenn es diesen Sommer im Early Access auf Steam und im Epic Games Store erscheint.

Eine Konsolenversion von The Last Caretaker ist für einen späteren Zeitpunkt geplant.

Eine neue Welt, eine vergessene Mission

Die Welt hat sich verändert. Ein endloser Ozean erstreckt sich in alle Richtungen, dessen Oberfläche von den letzten Überresten der Zurückgebliebenen durchbrochen wird.

Maschinen summen noch immer mit vergessenem Zweck, Leuchtfeuer flackern mit alten Signalen, und die Infrastruktur setzt ihren stillen Betrieb fort.

Aber noch etwas anderes regt sich – Technologie, die umgewidmet und umgestaltet wurde, um in der Stille zu treiben.

Als Last Caretaker muss der Spieler durch diesen riesigen Ozean navigieren, verlorenes Wissen aufspüren, schlafende Systeme reaktivieren und das Überleben der letzten Überreste der Menschheit sichern.

Tief in den Seed Vaults warten die letzten menschlichen Embryonen auf ihre Reise zu den Sternen. Aber nicht alles, was bleibt, ist schlafend. Einige Maschinen flüstern noch, bewegen sich noch, beobachten noch.

„Bei Channel37 machen wir nicht einfach nur ein Spiel. Wir bauen etwas zutiefst Persönliches, etwas, das jahrzehntelange Erfahrung und Leidenschaft widerspiegelt“, sagt Antti Ilvessuo, Mitbegründer von Channel37. „Unser Team entwickelt seit über 25 Jahren Spiele, und mit der Unterstützung von Supercell hatten wir die Freiheit, etwas wirklich Neues zu entwickeln. Dies ist nicht nur ein weiteres Survival-Spiel; es ist eine Geschichte über Pflicht, Vermächtnis und die Last, die letzte Hoffnung der Menschheit zu tragen.“ Und weiter: „The Last Caretaker ist unsere Liebeserklärung an die Erforschung, das Geheimnis und die Widerstandsfähigkeit. Wir haben eine Welt erschaffen, die reagiert, sich entwickelt und Geheimnisse vor aller Augen verbirgt. Dies ist ein Spiel, an das wir glauben, und wir können es kaum erwarten, es mit den Spielern zu teilen.“

The Last Caretaker: Eine Welt voller Verbindungen, Erkundungen und Ziele

The Last Caretaker basiert auf vier Grundpfeilern, die das Gameplay und die Geschichte prägen: Verbindung, Erkundung, Fürsorge und Widerstandsfähigkeit. Jede Handlung, jede Entscheidung und jede Entdeckung bringt den Spieler der Erfüllung seiner Mission näher, die Zukunft der Menschheit zu sichern.

Key Features von The Last Caretaker:

Erschaffen: Sammelt wertvolle Ressourcen, um kritische Systeme zu reparieren, eure Roboterfähigkeiten aufzurüsten und Werkzeuge herzustellen, die für die Aufrechterhaltung eurer Einsatzfähigkeit unerlässlich sind.

Erforschen: Navigiert durch einen endlosen Ozean, der mit gewaltigen Überresten einer anderen Zeit übersät ist. Verwitterte Megastrukturen, verfallene Plattformen und vergessene Stationen haben noch immer einen Sinn. Einige Strukturen bergen wertvolle Ressourcen, andere flüstern längst vergessene Signale.

Entdecken: Von verschlüsselten Aufzeichnungen bis hin zu seit langem stillgelegten Terminals – Fragmente der menschlichen Geschichte sind über den Ozean verstreut. Jedes geborgene Stück fügt einen weiteren Faden zu der Geschichte hinzu, was vorher war und was als Nächstes kommen muss.

Ernähren: Bringt Ernährung, Energie und Erinnerungen ins Gleichgewicht, um die ersten neuen Menschen seit Jahrhunderten zu züchten. Jeder Start zu den orbitalen Kolonien ist ein Schritt näher an der Erfüllung der ultimativen Direktive des Verwalters.

Überleben: Der Ozean ist wunderschön, aber er ist nicht sicher. Abtrünnige Maschinen, biomechanische Bedrohungen und unbekannte Kräfte versuchen, eure Mission zu stören. Ihr müsst euch anpassen, verteidigen und einen Weg nach vorne finden, koste es, was es wolle.