The Last Case of Benedict Fox: Action-Platformer erscheint im April im Game Pass

Autor:, in / The Last Case of Benedict Fox

Taucht in The Last Case of Benedict Fox in das verdrehte Unterbewusstsein der Toten ein und erlebt ein wunderschönes Gothic-Mysterium.

Publisher Rogue Games und Entwickler Plot Twist Studio haben angekündigt, dass der cineastische Lovecraft-Action-Platformer The Last Case of Benedict Fox am 27. April für PC (Steam und Epic Games Store) und Xbox Series X|S erscheint. Spieler können jetzt die blutigen Schrecken dieses Mysteriums im viktorianischen Zeitalter und im Gothic-Stil mit einer kostenlosen spielbaren Demo während des Steam Next Fest erkunden, das bis zum 13. Februar läuft.

The Last Case of Benedict Fox wurde auf der Gamescom 2022 als „Most Wanted Microsoft Xbox Game“ ausgezeichnet und wird in voller 4K-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde laufen, um die albtraumhafte Welt von Trauma und Trübsal zum Leben zu erwecken.

Seht euch neues Gameplay-Material zu The Last Case of Benedict Fox an:

Tretet als der gleichnamige selbsternannte Detektiv in das Boston des Jahres 1925 ein und erlebt den lilafarbenen Dunst, die unheimlichen Türme, die ahnungsvollen Pfade und den entnervenden Nachhall von Limbo. Als Benedict dringt ihr immer tiefer in die Vergessenheit ein, um die Wahrheit hinter einer rätselhaften Familientragödie aufzudecken, während ihr euch den Launen eines Dämons beugt, der von seiner Seele Besitz ergreift.

Erforscht die Erinnerungen der Toten in einer schaurigen Erzählung, die mit spannenden Kämpfen und kniffligen Rätseln verwoben ist. Erkundet die geheimnisvollen Bereiche von Leben und Tod im Universum von Limbo, soweit es eure Psyche zulässt, aber Vorsicht, dieser Fall kann euch leicht verschlingen … und ein nicht enden wollendes, albtraumhaftes Koma hinterlassen. Wird dieser Fall gelöst werden, oder werdet ihr dem Irrsinn erliegen?