The Last Case of Benedict Fox: Dämonischer Detektiv ermittelt im Xbox Game Pass

The Last Case of Benedict Fox wurde beim Xbox Show Case enthüllt und ist Day1 im Xbox Game Pass spielbar.

In „The Last Case of Benedict Fox“ nehmt ihr die Rolle von Benedict Fox, ein selbsternannter Detektiv, der an seinen dämonischen Begleiter gebunden ist, in eine Vorhölle aus verblassten Erinnerungen ein.

Hier gibt es erste Spielszenen zu sehen:

The Last Case of Benedict Fox erscheint im Frühjahr 2023 und landet direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.