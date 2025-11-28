The Last Case of John Morley: Der Fall wird erst später für Xbox geöffnet

Der spanische Entwickler Indigo Studios und der Publisher JanduSoft haben den Fall offiziell eröffnet.
The Last Case of John Morley ist jetzt für PlayStation 5 und PC (Steam) erhältlich und wird vollständig von Steam Deck unterstützt. Eine Version für Xbox Series X|S wird später erscheinen.
Komisch, andere kleine Studios kriegen es doch auch hin, ihr Spiel für alle möglichen Plattformen zu veröffentlichen.