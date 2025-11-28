The Last Case of John Morley: Der Fall wird erst später für Xbox geöffnet

1 Autor: , in News / The Last Case of John Morley
Image: JanduSoft

Die Ermittlungen beginnen. Der letzte Fall von John Morley – The Last Case of John Morley – erscheint für PC und PS5 – und später für Xbox Series X/S!

Der spanische Entwickler Indigo Studios und der Publisher JanduSoft haben den Fall offiziell eröffnet.

The Last Case of John Morley ist jetzt für PlayStation 5 und PC (Steam) erhältlich und wird vollständig von Steam Deck unterstützt. Eine Version für Xbox Series X|S wird später erscheinen.

1 Kommentar Added

  1. Katanameister 253400 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.11.2025 - 09:02 Uhr

    Komisch, andere kleine Studios kriegen es doch auch hin, ihr Spiel für alle möglichen Plattformen zu veröffentlichen.

    0

