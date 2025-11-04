The Last Case of John Morley: Geheimnisse werden im November gelüftet

Im Fall einer vor Jahrzehnten ermordeten Tochter einer Gräfin ermitteln Spieler in The Last Case of John Morley.

JanduSoft bringt The Last Case of John Morley, entwickelt von Indigo Studios, am 27. November 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (inklusive Steam Deck Support) heraus.

In The Last Case of John Morley schlüpfen die Spieler in die Rolle des Detektivs John Morley in der düsteren Noir-Atmosphäre der 1940er Jahre.

Nach monatelanger Genesung von den Verletzungen, die er sich bei seinen letzten Ermittlungen zugezogen hat, wird Morley wieder in den Dienst zurückgerufen, als Lady Margarette Fordside, eine englische Gräfin, die von ihrer Vergangenheit verfolgt wird, ihn mit der Aufklärung des 20 Jahre zurückliegenden Mordes an ihrer Tochter beauftragt.

Features:

Erkundet detailreiche Umgebungen, von unheimlichen Villen bis hin zu verlassenen Sanatorien, und sucht nach versteckten Hinweisen.

Eine storybasierte Erfahrung voller unerwarteter Wendungen und einem schockierenden Finale, das euch noch lange nach Spielende beschäftigen wird.

Eine fesselnde Geschichte im Noir-Stil, untermalt von einem eindringlichen Soundtrack und zeitgetreuen Schauplätzen.