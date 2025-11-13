The Last Case of John Morley: Release-Termin verkündet, Xbox-Version verspätet sich

Der spanische Entwickler Indigo Studios und der Publisher JanduSoft freuen sich bekannt zu geben, dass The Last Case of John Morley am 27. November 2025 für PlayStation 5 und PC (Steam) mit vollständiger Steam Deck-Unterstützung erscheinen wird.
Eine Xbox Series X|S-Version wird später folgen.
Der lang erwartete Veröffentlichungstermin erweckt ein eindringliches Rätsel zum Leben, mit tiefgehenden Ermittlungsmechaniken, einer vollständig immersiven Noir-Atmosphäre und einer spannungsgeladenen Geschichte voller Wendungen.
Behalte ich auf jeden Fall auf dem Zettel das Spiel. Im bisher gesehen wirkt es echt atmosphärisch Spiele mit Entwicklern aus Ländern, aus denen ich noch nicht so oft gespielt habe sind auch immer spannend. Fühlt sich dann irgendwie oft nochmal ein bisschen anders an.
Interessiert mich tatsächlich sehr, kann aber mit der späteren Veröffentlichung ganz gut leben, da ich aktuell mehr als genug zum Zocken habe 🙂