The Last Case of John Morley: Release-Termin verkündet, Xbox-Version verspätet sich

Autor: , in News / The Last Case of John Morley
Übersicht
Image: JanduSoft

Der letzte Fall von John Morley enthüllt seine Geheimnisse am 27. November – aber nicht für Xbox. Die Xbox-Version von The Last Case of John Morley erscheint später.

Der spanische Entwickler Indigo Studios und der Publisher JanduSoft freuen sich bekannt zu geben, dass The Last Case of John Morley am 27. November 2025 für PlayStation 5 und PC (Steam) mit vollständiger Steam Deck-Unterstützung erscheinen wird.

Eine Xbox Series X|S-Version wird später folgen.

Der lang erwartete Veröffentlichungstermin erweckt ein eindringliches Rätsel zum Leben, mit tiefgehenden Ermittlungsmechaniken, einer vollständig immersiven Noir-Atmosphäre und einer spannungsgeladenen Geschichte voller Wendungen.

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. danbu 65310 XP Romper Domper Stomper | 13.11.2025 - 10:32 Uhr

    Behalte ich auf jeden Fall auf dem Zettel das Spiel. Im bisher gesehen wirkt es echt atmosphärisch Spiele mit Entwicklern aus Ländern, aus denen ich noch nicht so oft gespielt habe sind auch immer spannend. Fühlt sich dann irgendwie oft nochmal ein bisschen anders an.

    1
  2. Chris0071234 45070 XP Hooligan Treter | 13.11.2025 - 11:19 Uhr

    Interessiert mich tatsächlich sehr, kann aber mit der späteren Veröffentlichung ganz gut leben, da ich aktuell mehr als genug zum Zocken habe 🙂

    0

