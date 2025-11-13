The Last Case of John Morley: Release-Termin verkündet, Xbox-Version verspätet sich

Der letzte Fall von John Morley enthüllt seine Geheimnisse am 27. November – aber nicht für Xbox. Die Xbox-Version von The Last Case of John Morley erscheint später.

Der spanische Entwickler Indigo Studios und der Publisher JanduSoft freuen sich bekannt zu geben, dass The Last Case of John Morley am 27. November 2025 für PlayStation 5 und PC (Steam) mit vollständiger Steam Deck-Unterstützung erscheinen wird.

Eine Xbox Series X|S-Version wird später folgen.

Der lang erwartete Veröffentlichungstermin erweckt ein eindringliches Rätsel zum Leben, mit tiefgehenden Ermittlungsmechaniken, einer vollständig immersiven Noir-Atmosphäre und einer spannungsgeladenen Geschichte voller Wendungen.