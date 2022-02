The Last Cube: Knifflige Rätsel bringen Köpfe im März zum Qualmen

Autor:, in / The Last Cube

Für das Puzzle-Adventure The Last Cube wurde ein Release-Termin im März verkündet, in dem Spieler knifflige Rätsel lösen müssen.

Das knifflige Puzzle-Adventure The Last Cube von Improx Games wird voraussichtlich am 10. März für PC, Switch, Xbox und PlayStation erscheinen. In einer Reihe von surrealen, jenseitigen Landschaften liegt es an euch, die Geschichte dieser unheimlichen Alien-Zivilisation zu entdecken.

Es handelt sich um ein atmosphärisch dichtes Puzzlespiel, in dem es darum geht, einen Würfel durch eine Vielzahl rätselhafter, monolithischer Kammern zu führen und dabei die Geschichte hinter dieser seltsamen Welt zu entdecken. Erkundet eine breite Palette brutalistischer Architektur, die von nebligen, alptraumhaften Abgründen über bedrückende, mit Lava beleuchtete Fabriken bis hin zu erbaulichen Naturlandschaften reicht, in denen goldene Sonnenstrahlen auf den Bergen glitzern.

Gepaart mit einem epischen Soundtrack, der die bedrohliche Stimmung noch verstärkt, und einer abstrakten Geschichte über eine sterbende Welt an der Schwelle zum Ruin, ist The Last Cube ein stimmungsvolles, mysteriöses Rätselspiel, das euch völlig in seine verlassene Welt eintauchen lässt.

The Last Cube verfügt über ein einzigartiges Stickersystem, mit dem ihr bestimmte Fähigkeiten auf die Seiten eures Würfels stempeln könnt, wodurch ihr neue Fähigkeiten für diese Oberfläche erhaltet. Einige erlauben es euch, durch Hindernisse zu flitzen, andere schaffen behelfsmäßige Treppen und einige verleihen die Fähigkeit, sich an Ort und Stelle zu drehen, um an engen Stellen leicht zu manövrieren.

Die Positionierung des Würfels, um die gewünschten Sticker auf der richtigen Oberfläche zu erhalten, kann von erfreulich simpel bis hin zu masochistischen Kopfkratzern reichen, während ihr euch durch die über 100 Rätsel von The Last Cube kämpft. Neue Mechanismen werden in einem rasanten Tempo eingeführt und erweitern schnell die Möglichkeiten des Würfels.

Das Durchkämmen jeder Kammer bietet eine solide Herausforderung, aber nur die engagiertesten Spieler werden alle Sammelobjekte und Bonusabschnitte von The Last Cube entdecken, die im gesamten Abenteuer verstreut sind. Habt ihr das Zeug dazu, die von euren Vorfahren hinterlassenen Rätselspuren zu lösen und diese merkwürdige Welt vor dem Zusammenbruch zu retten?

„The Last Cube hat seit seinen Anfängen im Jahr 2017 einen weiten Weg zurückgelegt und ist zu einem weitaus ehrgeizigeren Projekt herangewachsen, als wir uns jemals hätten vorstellen können“, sagt Max Samarin, Creative Director bei Improx Games. „Das Endergebnis ist ein reichhaltiges Puzzle-Erlebnis, dessen Gameplay voller freudiger Aha-Momente und Überraschungen ist, angesiedelt in sehr vielfältigen, farbenfrohen, unheimlichen und mysteriösen Umgebungen des Cube-Planeten. Wir glauben, dass sowohl Gelegenheits- als auch Hardcore-Puzzle-Fans von der sich allmählich entwickelnden Mechanik und der Fülle an Geheimnissen begeistert sein werden, wenn The Last Cube am 10. März auf den Markt kommt.“