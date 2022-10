The Last Hero of Nostalgaia: 4K Gameplay-Videos aus dem satirischen Action-Adventure

Autor:, in / The Last Hero of Nostalgaia

In vier neuen Videos könnt ihr euch Spielszenen aus The Last Hero of Nostalgaia anschauen und euch einen ersten Eindruck vom Action-Adventure verschaffen.

Ab sofort könnt ihr euch in vier neuen Videos zu The Last Hero of Nostalgaia Spielszenen aus dem satirischen Action-Adventure anschauen.

The Last Hero of Nostalgaia erscheint am 19.10.2022 und kann für 23,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden.

In der von Videospielen inspirierten Welt von Nostalgaia, die immer düsterer wird und FPS verliert, spawnt ihr als Strichmännchen. Harte, aber faire Kämpfe, die ihr während eures Abenteuers bestreiten müsst, sorgen dafür, dass die düstere Welt von Nostalgaia, ein wenig besser wird.

Findet neue und bessere Ausrüstung sowie stärkere Waffen, und schlagt euch durch die Welt von Nostalgaia. Begleitet wird euer Abenteuer von einem Erzähler, der euch mit Inbrunst verabscheut und euch mit zynischen Kommentaren und Erzählungen begleitet.

The Last Hero of Nostalgaia | Ein heldenhaftes Strichmännchen [001]

The Last Hero of Nostalgaia | Du gehst mir auf den Strich! [002]

The Last Hero of Nostalgaia | Unser Abenteuer geht weiter [003]

The Last Hero of Nostalgaia | Manchmal muss man sterben [004]

