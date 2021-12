The Last Oricru: Öffentlicher Pre-Beta-Stresstest auf Xbox Series X/S

Autor:, in / The Last Oricru

GoldKnights und Prime Matter veröffentlichen den ersten öffentlichen Pre-Beta-Stresstest für The Last Oricru auf Xbox Series X/S.

GoldKnights und Prime Matter freuen sich, den ersten öffentlichen Pre-Beta-Stresstest ihres mit Spannung erwarteten 3rd-Person-Action-RPGs „The Last Oricru“ für die Xbox Serie S/X zu durchlaufen. Während des ID@Xbox Winter Game Fest Demo-Events vom 7. bis 21. Dezember können die Spieler einen ersten Vorgeschmack auf das bekommen, was das Prager Studio im Einzelspieler- und/oder lokalen Koop-Modus entwickelt.

The Last Oricru Demo herunterladen

In den ersten beiden Gebieten von The Last Oricru werden die Spieler mit harten und herausfordernden Kämpfen und den ersten spielverändernden Entscheidungen in der Handlung konfrontiert, die nicht nur über den Glauben der Hauptfigur Silver, sondern auch über den Glauben des gesamten Planeten Wardenia entscheiden werden.

The Last Oricru bietet ein verbessertes Spielerlebnis im lokalen Koop-Modus und kann im Hop-On/Hop-Off-Stil gespielt werden, bei dem die Spieler jederzeit in das Spiel einsteigen oder es verlassen können.

Zusätzlich veröffentlichen GoldKnights und Prime Matter heute die neueste, aktualisierte Version des „The Last Oricru“-Übersichts-Trailers an, mit denen interessierte Spieler einen genaueren Blick auf die wichtigsten Funktionen von The Last Oricru werfen können.