The Last Oricru: Zweites Entwicklertagebuch stellt Koop-Möglichkeiten vor

Das zweite Entwicklertagebuch zu The Last Oricru präsentiert die Koop-Möglichkeiten des kommenden Action-Rollenspiels.

Entwickler GoldKnights hat ein zweites Entwicklertagebuch-Video zum kommenden Action-Rollenspiel The Last Oricru veröffentlicht. Im Fokus steht diesmal das Koop-Gameplay des Titels sowie das dahinterstehende Konzept.

The Last Oricru setzt auf Drop-In/Drop-Out-Koop, was bedeutet, dass ein Spieler den Hauptcharakter verkörpert, während der zweite Spieler ein Hologramm des selbigen spielt. Alle wichtigen Entscheidungen werden von ersterem getroffen. Der Koop-Partner kann jederzeit an einem der in der Welt verteilten Terminals dem Spiel beitreten oder es verlassen.

Sowohl die Option für Couch-Koop als auch für Online-Koop sind vertreten und bieten erweiterte spielerische Möglichkeiten, wie etwa spezielle Zauber oder Taktiken zum Besiegen von Bossen.