The Last Worker: Erster Blick mit Jüngle Fulfillment Center Tour

Werft mit dem neuen Trailer einen ersten Blick auf The Last Worker mit der Jüngle Fulfillment Center Tour.

Publisher Wired Productions, Autor/Regisseur Jörg Tittel und seine Produktionsfirma Oiffy sowie das unabhängige Spielestudio Wolf & Wood präsentieren den ersten Trailer zu The Last Worker. Der satirische Trailer zun Spiel, das in 2022 auf Steam, Epic Games Store, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Meta Quest 2 erscheint, bietet einen ersten Einblick in das fesselnde Gameplay und die Umgebung des erzählerischen First-Person-Abenteuers.

Wie alle führenden Online-Händler, die nichts zu verbergen haben, gibt CEO Josef Jüngle den Zuschauern die einmalige Gelegenheit, das hochmoderne, 650 Millionen Quadratmeter große JFC-1 zu besichtigen. Der Spieler erhält einen Einblick in die Menschen, die Technologie und die Hightech-Algorithmen im Zentrum von Jüngle, mit Produkten, die so hoch wie Wolkenkratzer gestapelt sind, und kann aus erster Hand erfahren, dass Jüngle schon heute die Zukunft liefert.

Den The Last Worker Fulfillment Trailer könnt ihr hier ansehen:

The Last Worker, das im Jahr 2022 für alle Plattformen erscheint, ist ein erzählerisches Abenteuer in der ersten Person, das sich um den Kampf der Menschheit in einer zunehmend automatisierten Welt dreht. The Last Worker kombiniert den handgefertigten Kunststil der Comic-Legende Mick McMahon mit einer einzigartigen Gameplay-Mechanik in einem epischen Setting und liefert eine emotionale, zum Nachdenken anregende Geschichte voller herzergreifender Dramatik, beißender Satire und intensiver Action, verpackt in vielschichtige Charaktere, die von einer Starbesetzung dargestellt werden. In den Hauptrollen spielen Ólafur Darri Ólafsson, Jason Isaacs, Clare-Hope Ashitey, David Hewlett und weitere, noch nicht angekündigte Top-Talente.

„The Last Worker ist eine wahre Liebesarbeit und ich habe das Glück, mit den besten kreativen Talenten zusammenzuarbeiten, die man für Geld nicht kaufen kann“, so Autor, Regisseur und Produzent Jörg Tittel. „Mit solchen Leuten kann man gar nicht anders, als die Ware abzuliefern, aber sollten wir scheitern, hoffe ich, dass Herr Jüngle mir einen Job geben kann.“

„Wir alle haben die Figuren in The Last Worker liebgewonnen. Zu sehen, wie sie von Mick McMahons Skizzen zu Leben erweckt werden, war ein fantastischer Prozess, an dem wir teilhaben durften.“ Sagte Ryan Bousfield, Creative Director von Wolf & Wood. „Ich bin sehr stolz auf den innovativen Ansatz unseres Teams, eine reichhaltige und aufregende Welt zu erschaffen, die auf dem Bildschirm genauso eindringlich ist wie in der VR. Wir freuen uns darauf, euch die ersten Gameplay-Elemente zu zeigen.“

„The Last Worker ist ein wirklich einzigartiges Erlebnis, und wir sind stolz darauf, sowohl die innovative Arbeit von Jörg Tittel als auch das multitalentierte Indie-Studio Wolf & Wood bei der Entwicklung dieses beeindruckenden Titels zu unterstützen“, so Leo Zullo, Managing Director, Wired Productions. „Wir freuen uns, den Spielern Jüngle und das epische Erfüllungszentrum, in dem das Spiel spielt, offiziell vorzustellen. Wir können es kaum erwarten, die intensive, überraschende und zu Herzen gehende Geschichte noch in diesem Jahr zu erzählen.“

Features

Kilometerlanges Gameplay Stundenlanges erzählerisches, fesselndes Gameplay in einer Umgebung von der Größe der versunkenen Stadt Manhattan.

Eine einzigartige Mischung aus zentralen Gameplay-Mechaniken, die nahtlos in ein erzählerisches Spiel verwoben sind, wie es kein anderes gibt.

Reichhaltige Charaktere, dargestellt von einer All-Star-Besetzung, in einer Geschichte voller herzlicher Dramatik, beißender Satire und intensiver Action. In den Hauptrollen spielen Ólafur Darri Ólafsson, Jason Isaacs, Clare-Hope Ashitey, David Hewlett und weitere Weltklasse-Talente (wird noch bekannt gegeben).

Mehrere Enden, die durch moralische Dilemmas entschieden werden.

Kunststil zum Leben erweckt durch Konzepte und Charakterdesigns von Comic-Legende Mick McMahon (Judge Dredd, 2000 AD).

Emotionsgeladene Musik von Oliver Kraus, bekannt für seine Zusammenarbeit mit Adele, Sia, Florence and the Machine und anderen.

Spielen auf dem Bildschirm oder in VR! Spielbar mit traditionellen Steuerungsschemata oder in VR.

The Last Worker wird im Jahr 2022 auf Steam, Epic Games Store, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Meta Quest 2 erscheinen.

The Last Worker war das einzige Spiel im Wettbewerb bei den 78. Internationalen Filmfestspielen von Venedig (2021), wo es das Festivalpublikum mit dem ersten Kapitel des Spiels bekannt machte.