The Last Worker: Sprecherbesetzung zum First-Person-Adventure enthüllt

Zum emotionalen First-Person-Adventure The Last Worker wurde jetzt die Sprecherbesetzung enthüllt.

Jason Isaacs, Ólafur Darri Ólafsson, Clare-Hope Ashitey und David Hewlett wurden als Sprecher des Ensembles von The Last Worker vorgestellt.

Die Sprecherbesetzung zu The Last Worker gibt es im folgenden Video zu sehen:

Produziert von Oiffy, entwickelt von Wolf & Wood und veröffentlicht von Wired Productions – das einzige Videospiel, das von den 78. Internationalen Filmfestspielen von Venedig (La Biennale di Venezia) ausgewählt wurde – ist The Last Worker ein erzählerisches Abenteuer, in dessen Mittelpunkt der Kampf in einer zunehmend automatisierten Welt steht.

The Last Worker wird voraussichtlich 2022 für Xbox Series X/S und Xbox One veröffentlicht.