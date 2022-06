The Last Worker: When Nature Calls Trailer veröffentlicht

Autor:, in / The Last Worker

Es gibt einen neuen Trailer zu The Last Worker mit dem Titel: When Nature Calls.

The Last Worker präsentiert sich in einem neuen When Nature Calls Trailer. The Last Worker, das 2022 für alle Plattformen erscheinen soll, ist ein erzählerisches First-Person-Abenteuer, das sich um den Kampf der Menschheit in einer zunehmend automatisierten Welt dreht, in der Menschen nach und nach durch Roboter ersetzt werden.

The Last Worker kombiniert den handgefertigten Kunststil der Comic-Legende Mick McMahon mit einer einzigartigen, fesselnden Spielmechanik in einem epischen Setting und liefert eine emotionale, zum Nachdenken anregende Geschichte voller herzergreifender Dramatik, beißender Satire und intensiver Action, verpackt in vielschichtige Charaktere, die von einer hochkarätigen Besetzung dargestellt werden.

In den Hauptrollen: Ólafur Darri Ólafsson, Jason Isaacs, Clare-Hope Ashitey, David Hewlett, Zelda Williams und Tommie Earl Jenkins.