The Legend of Baboo: Gameplay-Trailer zum Abenteuer

Autor:, in / The Legend of Baboo

Zu The Legend of Baboo wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt.

Publisher Midwest Games ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit dem in Istanbul ansässigen Entwickler Permanent Way Entertainment, The Legend of Baboo während des PC-Gaming-Showcase zu präsentieren.

The Legend of Baboo ist ein herzergreifendes Action-Adventure, in dessen Mittelpunkt ein Junge und sein Hund stehen. Das Spiel erscheint 2025 für Windows PC über Steam, Xbox One und Series X|S.

Inspiriert von Fabeln, die über Generationen weitergegeben wurden, nimmt The Legend of Baboo die Spieler mit auf eine erschütternde Suche, um die Familie eines Jungen vor den mystischen Kräften eines alten Bösen zu retten.

Während der Reise schlüpfen Spieler in die Rolle des jungen Protagonisten Sepehr und seines liebenswerten Hundes Baboo und nutzen die Kraft ihrer Verbindung, um die Menschen und den Ort zu retten, die sie am meisten lieben.

The Legend of Baboo wird im Jahr 2025 für Windows PC über Steam, für Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Weitere Eindrücke gibt es in der The Legend of Baboo Galerie.