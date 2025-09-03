The Legend of Baboo: Magie, Mut und ein flauschiger Held

Ein Junge, ein Hund, und eine uralte Bedrohung – das Indie-Highlight The Legend of Baboo nimmt Fahrt auf!

Im Rahmen der Best Indie Games Showcase 2025 präsentierten Midwest Games und Permanent Way Entertainment neue Gameplay-Einblicke in das kommende Action-Adventure The Legend of Baboo.

In dem gezeigten Trailer wird deutlich, welche düsteren Mächte der junge Sepehr und sein treuer Begleiter Baboo bekämpfen müssen, um ihre Familie und Heimatinsel vor einem uralten Übel zu retten. Die Geschichte basiert auf überlieferten Fabeln und führt euch durch eine emotionale und gefährliche Reise voller Magie, Kampf und Rätsel.

In The Legend of Baboo übernehmt ihr die Kontrolle über Sepehr und seinen Hund Baboo. Gemeinsam nutzt ihr magische Fähigkeiten und tierische Kräfte, um euch gegen dämonische Gegner und imposante Bossgegner zu behaupten. Sepehrs Zauberstab und Baboos Krallen sowie sein Super-Bellen sind zentrale Elemente im Kampf gegen die dunklen Mächte. Die Spielwelt umfasst verfluchte Wälder, tosende Gewässer, verwunschene Wildnisse und eisige Landschaften, die ihr durch Springen, Klettern und Reiten erkundet.

Das Spiel bietet euch ein RPG-inspiriertes Fortschrittssystem, mit dem ihr sowohl Sepehr als auch Baboo individuell weiterentwickeln könnt. Besondere magische Angriffe werden durch das Besiegen von Bossen freigeschaltet und können je nach Spielstil angepasst werden. Zudem lässt sich Baboo mit freischaltbaren Outfits und Accessoires personalisieren. Ihr entscheidet selbst, ob ihr die Geschichte auf einfachem, mittlerem oder hohem Schwierigkeitsgrad erleben möchtet.

The Legend of Baboo erscheint demnächst für Windows PC via Steam sowie für Xbox One und Xbox Series S|X.