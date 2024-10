The Legend of Baboo: Mystisches Action-Adventure angekündigt

Autor:, in / The Legend of Baboo

Midwest Games kündigte während der Xbox Partner Preview das mystische Action-AdventureThe Legend of Baboo an.

Publisher Midwest Games kündigte in Zusammenarbeit mit Entwickler Permanent Way Entertainment, The Legend of Baboo während der Xbox Partner Preview an.

The Legend of Baboo ist ein herzergreifendes Action-Adventure, in dessen Mittelpunkt ein Junge und sein Hund stehen. Das Spiel erscheint 2025 für Windows PC über Steam und Xbox One und Series S|X.

Inspiriert von Fabeln, die über Generationen weitergegeben wurden, nimmt The Legend of Baboo die Spieler mit auf eine erschütternde Suche, um die Familie eines Jungen vor den mystischen Kräften eines uralten Bösen zu retten.

Während der Reise schlüpfen die Spieler in die Rolle des jungen Protagonisten Sepehr und seines liebenswerten Hundes Baboo und nutzen die Kraft ihrer Verbindung, um die Menschen und den Ort zu retten, die sie am meisten lieben.

Nutzt Sepehrs magischen Stab, Baboos Klauen und seine Fähigkeit zu bellen, um dämonische Eindringlinge zu bekämpfen, einschließlich andersweltlicher Bosskämpfe! Schwingt, springt, klettert und reitet Baboo durch verzauberte und atemberaubende Umgebungen.

Löst Rätsel und meistert gefährliche Herausforderungen in schwarzen Wäldern, tosenden Gewässern, verfluchten Wildnissen und gefrorenen Ländern.

Feature von The Legend of Baboo

Zur Legende werden: Sowohl Sepehr als auch Baboo verfügen über einen an RPGs angelehnten Fertigkeitenbaum, mit dem sie ihre offensiven und defensiven Fähigkeiten im Kampf verbessern und Fertigkeiten freischalten können.

Der bravste Junge: Passt Baboo mit verschiedenen Outfits und Ornamenten an, die ihr auf eurer Reise verdient habt, um den treuen Begleiter in Bestform zu bringen!

Umarmung der Magie: Durch das Besiegen von Bossen werden spezielle magische Angriffe freigeschaltet, die zwar Mana verbrauchen, aber große Horden von Feinden ausschalten. Rüstet eure bevorzugten Spezialangriffe aus, um ein Build zu erstellen, das eurem Spielstil entspricht.

Es ist eure Geschichte: Spielt auf dem Schwierigkeitsgrad, der am besten zu euren Bedürfnissen passt: leichter, mittlerer oder schwerer Modus.