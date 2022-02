The Life and Suffering of Sir Brante: Dark Fantasy RPG erscheint für Xbox und PlayStation

Autor:, in / The Life and Suffering of Sir Brante

The Life and Suffering of Sir Brante erscheint am 10. Februar 2022 für Xbox und PlayStation.

Die preisgekrönte Indie-Sensation: The Life and Suffering of Sir Brante, ein Narrative-Based Dark Fantasy RPG, erscheint am 10. Februar für PlayStation 4/5, Xbox One und Series X/S.

Sir Brante kombiniert eine fesselnde, erzählerische Geschichte (stellt euch ein lebendiges und atmendes Buch vor) mit klassischen RPG-Elementen. Ihr werdet das Leben von Sir Brante leben, beeinflussen und durch sein Tagebuch erleben, als wäre es euer eigenes. Während ihr eine mittelalterliche Gesellschaft erkundet, die von Adligen und den Zwillingsgöttern regiert wird, werdet ihr das Vermächtnis dieses Mannes definieren – wird Sir Brante ein gutes und bescheidenes Leben führen oder wird sein Weg von Streit und Zerstörung gezeichnet sein? Die Entscheidung liegt bei euch.

The Life and Suffering of Sir Brante erscheint am 10. Februar 2022.