The Lift: Eine storybasierte, übernatürliche Handwerker-Simulation

tinyBuild kündigt The Lift an: eine storybasierte, übernatürliche Handwerker-Simulation – ab 2026 für PC und später für Konsolen!

Indie-Publisher tinyBuild und Debüt-Studio Fantastic Signals, ein neues Team aus erfahrenen Entwicklern, die in der Vergangenheit an Titeln wie Pathologic 2 und Ori and the Will of the Wisps mitgewirkt haben, freuen sich The Lift bekannt zu geben: Einen narrativen, First-Person-Simulator mit Handwerker-Gameplay, der 2026 für PC erscheinen soll – Versionen für Konsolen folgen später.

Renoviere einen gewaltigen, verlassenen Forschungskomplex, in dem an jeder Ecke rätselhafte Geheimnisse lauern. Dieser innovative Titel verbindet das Gameplay klassischer Renovierungsspiele mit anspruchsvollem Storytelling in einer hoch interaktiven Welt, inspiriert von retro-futuristischer sowjetischer Science-Fiction.

Sieh dir den offiziellen Ankündigungstrailer zu The Lift an und besuche Steam, um den ersten offenen Spieletest teilzunehmen, ab sofort nur für begrenzte Zeit verfügbar!

Fantastic Signals nutzt seine Erfahrungen aus der Arbeit an Pathologic 2, um immersive Simulationselemente in The Lift einzubinden und diesem Genre, das sich normalerweise auf Reparaturen, Renovierungen und Reinigungen konzentriert, mehrere einzigartige Wendungen zu verleihen.

„Ich bin begeistert, endlich zu enthüllen, woran wir in den letzten drei Jahren gearbeitet haben, und freue mich auf die Reaktionen der Fans und das Feedback aus dem ersten Steam-Playtest. Dieses Spiel vereint alles, was wir an detailreichem Worldbuilding, fesselnden Geschichten und spannenden, systemgesteuerten Spielmechaniken lieben“, so Ivan Slovtsov, Gründer und Game Director bei Fantastic Signals. „The Lift implementiert eine Reihe ungewöhnlicher Elemente ins Genre, die frische Impulse setzen. So müssen Spielerinnen und Spieler unter anderem auf Konzepte der Elektrotechnik zurückgreifen, um komplexe, miteinander verbundene Maschinen zu reparieren und zu bedienen – und das alles, während sie eine geheimnisvolle Welt erkunden, die von den Werken der Strugazki-Brüder und der SCP Foundation inspiriert ist.“

ÜBER DAS SPIEL: Das Institut war die modernste Forschungseinrichtung der Menschheit – bis es nach einem katastrophalen Zwischenfall durch das interdimensionale Nichts trieb. Aus der Stasis erwacht, musst du das Institut wiederherstellen und herausfinden, was schiefgelaufen ist.

RENOVIERE: Jede Etage stellt ein gewaltiges Renovierungsprojekt mit einzigartigen Herausforderungen dar. Arbeite in deinem eigenen Tempo und nehme von einfachen Möbelreparaturen bis hin zu komplexen elektrotechnischen Projekten Angriff. Nutze eine Vielzahl von verschiedenen Werkzeugen, fertige benötigte Teile selbst an und verhelfe dem Institut zu neuem Glanz.

ENTDECKE: Der Lift dient als mobile Basis auf deiner Erkundungstour durch das Institut. Entdecke verschiedene Biome, schalte versteckte Bereiche frei, triff unvergessliche Charaktere und erfülle ihre Quests. Finde die verwirrende Wahrheit hinter dem Vorfall heraus, der alles verändert hat.

REPARIERE: Hauche Dutzenden von komplexen Gerätschaften neues Leben ein: Von Verkaufsautomaten und Generatoren bis hin zu Satellitenschüsseln und Reaktoren. Baue Schaltkreise mit mehreren Komponenten, identifiziere Fehlerströme, verlege Kabel, kümmere dich um die Stromversorgung und erzeuge Drehmoment, um jedes System zu reparieren.