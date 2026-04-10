The Lift: Handwerker hat erst 2027 einen Termin frei

Im Rahmen des Triple-I Initiative Showcase haben tinyBuild und das neue Studio Fantastic Signals The Lift offiziell für PC sowie PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt. Der Titel soll im Jahr 2027 erscheinen und wurde von einem neuen Trailer begleitet, der einen ersten Blick auf die ungewöhnliche Spielwelt ermöglicht.

Im Mittelpunkt steht eine verlassene Forschungsanlage namens Institute, die einst als eines der fortschrittlichsten Projekte der Menschheit galt. Nach einem mysteriösen Vorfall ist das Gelände jedoch dem Verfall und einer kosmischen Entropie ausgesetzt, wodurch die Umgebung zunehmend surreal und gefährlich wirkt.

Spieler übernehmen die Rolle eines sogenannten Keepers und sind damit beauftragt, die Anlage zu restaurieren und ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Dabei gilt es, verschiedene Aufgaben zu bewältigen, darunter das Reparieren von Geräten, das Beseitigen von Anomalien und das Wiederherstellen komplexer Systeme.

Das Gameplay verbindet Erkundung, Interaktion und handwerkliche Tätigkeiten. Mit einem mobilen Aufzug als Basis bewegen sich Spieler durch verschiedene Ebenen der Anlage, lösen technische Probleme und arbeiten sich Schritt für Schritt tiefer in die Geschichte ein.

Neben klassischen Reparaturarbeiten spielen auch komplexe Systeme eine Rolle, etwa das Verbinden von Stromkreisen oder das Wiederherstellen von Energieversorgung. Ergänzt wird das Ganze durch eine narrative Struktur, die die Hintergründe der Ereignisse nach und nach enthüllt.