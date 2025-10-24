The Lonesome Guild: Animierter Launch-Trailer und 15 % Start-Rabatt

Image: DON'T NOD

The Lonesome Guild ist ab sofort verfügbar! Dazu gibt es einen neuen Launch-Trailer und 15 % Rabatt zum Start.

DON’T NOD freut sich, bekannt zu geben, dass The Lonesome Guild ab sofort erhältlich ist. Entwickelt von Tiny Bull Studios, erzählt das ARPG von Zusammenhalt in einer von Einsamkeit geprägten Welt und ist für PC (Steam), Xbox Series X|S und PlayStation 5 für 24,99€ verfügbar.

Die Steam- und Xbox-Versionen erhalten bis zum 6. November einen Launch-Rabatt von 15 %. Steam-Spieler können das Spiel entweder einzeln oder als Teil des Soundtrack-Bundles erwerben, das sowohl das Spiel als auch den Original-Soundtrack enthält (auch separat erhältlich).

Für den Launch wurde zudem ein speziell animierter Trailer veröffentlicht, in dem die sechsköpfige Gruppe zusammen mit Ghost auf ihrer Reise durch das von Einsamkeit erfüllte Etere zu sehen ist.

  1. Katanameister 228560 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.10.2025 - 12:44 Uhr

    Werde ich mir noch holen, hab aber im Moment genug mit dem Game Pass zu tun.

