The Lonesome Guild: Brandneuer Patch für alle Plattformen

DON’T NOD freut sich bekannt zu geben, dass The Lonesome Guild heute seinen M1-Patch auf allen Plattformen erhalten hat. Ein Soundtrack-Bundle ist jetzt ebenfalls für Xbox Series X|S und PlayStation 5 zum Preis von 32,99 € erhältlich.

Entwickelt von Tiny Bull Studios, ist The Lonesome Guild ein ARPG, das sich ganz um Zusammenhalt in einer von Einsamkeit umhüllten Welt dreht.

Dieser erste Patch bringt zahlreiche Fehlerbehebungen und Gameplay-Verbesserungen. Einige Charakterfähigkeiten, Feindschaden und Boss-Mechaniken wurden angepasst und optimiert, zudem wurden Probleme bei Multiple-Choice-Dialogen sowie Dutzende weiterer kleinerer Fehler behoben.

The Lonesome Guild folgt einer ungewöhnlichen Gruppe von Verbündeten, die sich kennenlernen und in einer von Einsamkeit bedrohten Welt Verbindung zueinander finden.

Während sich ein schleichender Nebel ausbreitet und alles korrumpiert, was ihm in den Weg kommt, musst du eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus sechs Außenseiter versammeln – jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, Geschichten und Herausforderungen.

Im Kampf und bei der Erkundung kannst du nahtlos zwischen ihnen wechseln, um Bindungen zu schmieden, die mächtige Combos und emotionale Momente am Lagerfeuer freischalten. Spieler erwartet dynamischer Kampf, Rätselspaß und eine Welt voller Geheimnisse.