The Lonesome Guild: Erstes Gameplay und Bossgegner im neuen Teaser-Trailer

The Lonesome Guild zeigt erstmals Gameplay und Boss im neuen Teaser-Trailer!

DON’T NOD hat auf dem IGN Fan Fest einen neuen Teaser zu The Lonesome Guild, dem kommenden Action-RPG von Tiny Bull Studios, vorgestellt.

Dieser Teaser zeigt exklusives Material, um Spieler die Wartezeit auf den Release des Spiels am 23. Oktober für PC (Steam), Xbox Series X|S und PlayStation 5 zu verkürzen.

Spieler können das partybasierte Echtzeit-Kampfsystem, Gameplay und brandneue Story-Elemente entdecken und einen genaueren Blick auf Davinci, Mr. Fox und ihre Gruppe werfen.

The Lonesome Guild erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Gruppe von Verbündeten, die sich kennenlernen und in einer von Einsamkeit bedrohten Welt Verbindung zueinanderfinden.

Während sich ein schleichender Nebel ausbreitet und alles korrumpiert, was ihm in den Weg kommt, müssen Spieler eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus sechs Außenseiter versammeln – jeder/jede mit einzigartigen Fähigkeiten, Geschichten und Herausforderungen. Im Kampf und bei der Erkundung können Spieler nahtlos zwischen ihnen wechseln, um Bindungen zu schmieden, die mächtige Combos und emotionale Momente am Lagerfeuer freischalten. Spieler erwartet dynamischer Kampf, Rätselspaß und eine Welt voller Geheimnisse.