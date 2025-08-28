The Lonesome Guild: Story-Trailer feiert Release-Termin

DON’T NOD kündigt die Veröffentlichung von The Lonesome Guild für den 23. Oktober 2025 an.

DON’T NOD hat heute bekannt gegeben, dass The Lonesome Guild, das kommende Action-RPG des Studios, am 23. Oktober 2025 erscheinen wird. Spieler können die vielfältige Welt von Etere auf PC (Steam), Xbox Series X|S und PlayStation 5 erleben.

Zeitgleich wurde ein brandneuer Story-Trailer veröffentlicht, der den bislang umfassendsten Einblick in die Geschichte, die Charaktere und die emotionalen Herausforderungen des Spiels bietet.

The Lonesome Guild folgt einer ungewöhnlichen Gruppe von Verbündeten, die sich kennenlernen und in einer von Einsamkeit bedrohten Welt zueinanderfinden.

Während sich ein schleichender Nebel ausbreitet und alles in seinem Weg verdirbt, müssen Spieler eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus sechs Außenseitern zusammenstellen – jede:r mit einzigartigen Fähigkeiten, Geschichten und Herausforderungen.

Für Kämpfe und Erkundung kann nahtlos zwischen den Charakteren gewechselt werden; dabei werden Verbindungen geknüpft, die mächtige Kombos und ergreifende Momente am Lagerfeuer freischalten.

Spieler können dynamische Kämpfe, das Lösen von Rätseln und eine Welt voller Geheimnisse erleben.

Nach der Hands-on-Premiere auf der diesjährigen gamescom steht die Veröffentlichung von The Lonesome Guild nun auf Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 bevor.