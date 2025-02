The Lonesome Guild: Top-Down-Action-RPG für Einzelspieler enthüllt

Autor:, in / The Lonesome Guild

DON’T NOD freut sich, The Lonesome Guild auf dem ID@Xbox IGN FanFest vorstellen zu können. The Lonesome Guild ist ein Top-Down-Action-RPG für Einzelspieler, in dem es um Freundschaft und Verbundenheit geht. Es wird von den Tiny Bull Studios aus Turin entwickelt und von DON’T NOD veröffentlicht.

In The Lonesome Guild, einem Einzelspieler-Action-RPG, spielt ihr als Ghost, ein Geist ohne Erinnerungen, in einer Welt, die von Einsamkeit verzehrt wird. Während sich ein schleichender Nebel ausbreitet und alles in seinem Weg verdirbt, müsst ihr eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von sechs Außenseitern zusammenstellen, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, Geschichten und Kämpfen.

Wechselt im Kampf und bei der Erkundung nahtlos zwischen ihnen und schließt Bände, die mächtige Kombos und herzliche Momente am Lagerfeuer freischalten.

Mit dynamischen Kämpfen, dem Lösen von Rätseln und einer Welt voller Geheimnisse ist The Lonesome Guild eine Geschichte über Freundschaft, Hoffnung und die Stärke, die in der Zusammengehörigkeit liegt.

Das Spiel wird voraussichtlich im Herbst 2025 für PC (Steam), Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.