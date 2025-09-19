The Lonesome Guild: Vorbestellung eröffnet

The Lonesome Guild kann jetzt vorbestellt werden. Dazu gibt es 15 % Rabatt!

DON’T NOD hat bekannt gegeben, dass The Lonesome Guild, das kommende Action-RPG von Tiny Bull Studios, ab sofort für Xbox Series X|S und PlayStation 5 vorbestellt werden kann.

Vorbestellungen gibt es exklusiv für PS+-Nutzer mit 15 % Rabatt auf PS5 und 15 % Rabatt auf Xbox. Das Spiel wird zum Start am 23. Oktober auf allen Plattformen zum Preis von 24,99 € erhältlich sein.

Die Demo ist bis zum 23. September auf Steam spielbar und bietet Spielern die letzte Chance, das Spiel vor der Veröffentlichung am 23. Oktober auszuprobieren.

The Lonesome Guild folgt einer ungewöhnlichen Gruppe von Verbündeten, die sich kennenlernen und in einer von Einsamkeit bedrohten Welt eine Verbindung finden.

Während sich ein schleichender Nebel ausbreitet und alles in seinem Weg verdirbt, müssen Spieler eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus sechs Außenseitern zusammenstellen, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, Geschichten und Herausforderungen.

Für Kämpfe und Erkundung kann nahtlos zwischen ihnen gewechselt werden – dabei werden Verbindungen geknüpft, die mächtige Kombos und ergreifende Momente am Lagerfeuer freischalten. Spieler können dynamische Kämpfe, das Lösen von Rätseln und eine Welt voller Geheimnisse genießen.

Begebt euch als das Gespenst “Ghost”, der beim Aufwachen feststellt, dass er keine Erinnerungen mehr hat, auf ein heldenhaftes Abenteuer. Die Welt ist von Einsamkeit umhüllt, und der Nebel breitet sich immer weiter aus und verdirbt jeden, der ihm im Weg steht.

The Lonesome Guild erscheint am 23. Oktober 2025 für PC, Xbox Series X|S, und PlayStation 5.