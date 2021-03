The Long Dark: Entwickler gibt Update zu Episode 4

Autor:, in / The Long Dark

Hinterland hat sich zum aktuellen Stand der Entwicklung von The Long Dark: Episode 4 geäußert.

Hinterland Games hat ein Update zum aktuellen Stand der Entwicklung der vierten Episode des Survival-Titels The Long Dark veröffentlicht.

Dem Entwickler zufolge befindet sich Episode 4 aktuell in einem Stadium, in welchem ein vollständiges Durchspielen von Anfang bis Ende bereits möglich ist. Durch den so erlangten Überblick werden zurzeit Anpassungen durchgeführt die mal größer mal kleiner ausfallen und bei

Episode 4 beispielsweise neue Gameplay-Elemente und Mechaniken umfassen.

Die Umgebungen der nächsten Episode sind zum größten Teil bereits fertiggestellt und stehen kurz davor in die Polishing-Phase einzutreten. Auch die Zwischensequenzen sind bereits fertig und eingesprochen und bedürfen lediglich weiteren Anpassungen in den Bereichen

Beleuchtung, Soundeffekte und musikalischer Untermalung. Erstmals stellte Entwickler Hinterland dazu einen eigenen Lighting Specialist ein.

Trotz dieser Fortschritte und dem Eintritt in die letzte Phase der Entwicklung wird die Entwicklung sowie die anschließende Test- und Optimierungsphase von The Long Dark: Episode 4 noch einige Monate in Anspruch nehmen. Wie lang genau Fans noch warten müssen ist unklar.

Hinterland möchte keine falschen Versprechungen machen und sich zur gegebenen Zeit zu einem Veröffentlichungsdatum äußern. Außerdem plant man vor dem Start einen Teaser-Trailer zu veröffentlichen.

Für die Zukunft von The Long Dark, nach Veröffentlichung der fünften Episode, deren Entwicklung sich bereits in Planung befindet, ist das Entwicklerstudio offen für eine Vielzahl von Dingen. Mithilfe einer Umfrage sind Fans dazu eingeladen, dem Team ihre Gedanken und Wünsche mitzuteilen.

Insgesamt konnte sich The Long Dark über fünf Millionen Mal verkaufen und erreichte auch dank der Integrierung in den Xbox Game Pass über 8.5 Millionen Spieler.