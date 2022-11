The Long Dark: Tales from the Far Territory erscheint am 5. Dezember

Autor:, in / The Long Dark

Hinterland hat den vollständigen Trailer, das Startdatum und die Roadmap für die mit Spannung erwartete Survival-Modus-Erweiterung in The Long Dark veröffentlicht.

Tales from the Far Territory erscheint am 5. Dezember 2022 auf Steam und im Epic Games Store sowie Anfang 2023 auf PlayStation, Xbox und Switch für The Long Dark.

Tales from the Far Territory wird im Laufe einer 12-monatigen Kampagne in mehreren Teilen veröffentlicht und erweitert die Welt von Great Bear Island und das Survival-Fundament des Spiels um neue Regionen, neues Gameplay und neue zielbasierte Geschichten.

Drei neue Regionen, verbunden durch die langen Reisezonen und die Knotenpunktregion. Die erste dieser Regionen, „Verlassener Flugplatz“, und die Reisezonen werden mit dem Erweiterungspass eingeführt.

Die beiden anderen Regionen werden im Laufe der 12-monatigen Kampagne freigeschaltet.

Drei Geschichten, erzählerische Herausforderungen, die innerhalb des Überlebensspiels stattfinden und Einblicke in die geheimnisvolle Geschichte des Fernen Territoriums gewähren.

Neue Gameplay-Systeme, darunter: Transponder, Travois, Safehouse-Anpassung, Händler, komplexe Kochrezepte und neue Item-Varianten.

Über 20 Minuten neue Survival-Musik (über 10 Minuten im ersten Drop enthalten).

Weitere Details findet ihr hier.

Dazu gibt es hier einen neuen Trailer zu sehen: