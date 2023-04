The Long Dark: Update bringt 60fps auf Xbox Series X

Autor:, in / The Long Dark

Mit „Signal Void“ erschien erst vor wenigen Tagen die zweite Episode für die Erweiterung „Tales from the Far Territory“ zum Survival-Spiel The Long Dark.

Das dazu passende Update brachte aber offenbar auch eine höhere Framerate für die Xbox Series X, wie erste Spieler berichtet haben.

Zuvor lief The Long Dark mit 30fps. Das Update erhöht die Framerate aber nun auf 60fps.

Ein Video mit einem ersten Framerate-Test zeigt, dass die FPS-Zahlen tatsächlich oftmals zwischen 50 und 60fps liegen.